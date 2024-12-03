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16:41, 3 декабря 2024Интернет и СМИ

Известный телеведущий заявил о завершении 15-летней карьеры из-за тяжелых условий работы

Ведущий утреннего шоу на ABC Роуленд заявил, что уходит после 15 лет работы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: ABC News Breakfast

Ведущий утреннего шоу News Breakfast на американском канале ABC Майкл Роуленд заявил, что покидает программу после 15 лет работы. Его слова об уходе из проекта приводит The Guardian.

Роуленд назвал свою работу в программе лучшей из тех, которая у него могла бы только быть на ABC. Он признался, что испытывал удовольствие каждое утро, работая в News Breakfast. «Но после 15 лет подъемов в три часа ночи мой организм кричит мне: "Хватит!"» — пожаловался известный телеведущий на тяжелые условия.

Он уточнил, что последняя программа с его участием выйдет 13 декабря. После этого Роуленд возьмет длительный перерыв от работы.

Ранее телеведущая и стендап-комик Эллен ДеДженерес заявила о завершении карьеры. Она рассказала, что перестанет работать после того, как на платформе Netflix выйдет ее специальный концерт.

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