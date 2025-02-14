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15:41, 14 февраля 2025Культура

Критики назвали лучших актеров сериалов XXI века

Джулию Луи-Дрейфус назвали лучшей актрисой сериалов XXI века
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Критики авторитетного издания Variety составили рейтинг из 1000 лучших актерских перфомансов в сериалах XXI века. Полный список опубликован на сайте.

Эксперты выбирали лучших актеров и актрис из сериалов, первая серия которых вышла не раньше 1 января 2000 года. Кроме того, издание уточняет, что из каждого шоу мог быть выбран только один актер. На первом месте в топе оказалась актриса Джулия Луи-Дрейфус, сыгравшая главную роль в проекте «Вице-президент». На втором месте расположился Джереми Стронг из «Наследников». Замкнула тройку Элизабет Мосс, получившая хорошие оценки за свою игру в сериале «Безумцы».

Также в десятке оказались Лиза Кудроу («Возвращение»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Майкл Кеннет Уильямс («Прослушка»), Кэрри Кун («Оставленные»), Андре Брауэр («Бруклин 9-9»), Рэй Сихорн («Лучше звоните Солу») и Сандра О («Анатомия страсти»).

Ранее «Лента.ру» представила свой рейтинг лучших сериалов 2024 года. В него вошли проекты, сумевшие завоевать внимание зрителей по всему миру.

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