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12:37, 14 февраля 2025Экономика

Лос-Анджелес накрыли новые катастрофы

Лос-Анджелес накрыли наводнения и оползни из-за ливней
Александра Качан (Редактор)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Округ Лос-Анджелес в США накрыли наводнения и оползни. Причиной стали обрушившиеся на регион ливни, об этом пишет газета New York Post.

В некоторых частях округа уровень воды в результате наводнений поднялся до 120 сантиметров. По данным издания, к настоящему моменту пострадал центр региона, некоторые районы Малибу, долины Сан-Фернандо и Сан-Габриэль, а также Вестсайд, Альтадена, Восточный Лос-Анджелес, Юго-Восточный Лос-Анджелес, Уиттиер и части гор Сан-Габриэль.

Отмечается, что новые катастрофы произошли всего через месяц после пожаров, причинивших огромный ущерб Лос-Анджелесу и его жителям. Согласно подсчетам специалистов, пожары обошлись округу в 250-275 миллиардов долларов.

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