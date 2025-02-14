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06:30, 14 февраля 2025Из жизни

Модель с высоким уровнем IQ отчаялась найти умного бойфренда

Никита Савин
Никита Савин

Фото: @candicekloss

Американская модель Кэндис Клосс, являющаяся членом организации «Менса», которую называют «клубом самых умных людей на земле», заявила, что отчаялась найти возлюбленного-интеллектуала. Об этом пишет Daily Mirror.

24-летняя Клосс, которая сдала IQ-тест «Менсы» с результатом 136 баллов, рассказала, что на протяжении трех лет требовала от своих потенциальных бойфрендов сдать тест на уровень интеллекта. Теперь она считает эту затею провальной и просто хочет найти настоящую любовь.

Клосс призналась, что была слишком требовательной к мужчинам и сожалеет об этом. Она рассказала, что после того, как решила отменить обязательное тестирование перед свиданиями, уже «встретила много интересных людей». «Я чувствую меньше давления, а свидания стали намного приятнее. Я поняла, что люди могут не знать многого о бизнесе или политике, но они разбираются в чем-то другом. Это было удивительно», — поделилась своим открытием модель.

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Кроме того, Клосс заявила, что и сама перестала проходить регулярные тесты на IQ, потому что устала. При этом она призналась, что пока все еще ищет настоящую любовь.

В 2021 году Клосс говорила, что старалась скрывать свой высокий уровень IQ от потенциальных бойфрендов. Она утверждала, что многие мужчины пугались ее интеллекта.

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