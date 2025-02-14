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18:08, 14 февраля 2025Россия

Неуправляемое колесо лесовоза снесло 11-летнего российского школьника и попало на видео

В Архангельской области оторвавшееся колесо лесовоза врезалось в школьника
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В поселке Березник оторвавшееся колесо лесовоза врезалось в 11-летнего мальчика. Происшествие попало на видео, которое опубликовала Госавтоинспекция Архангельской области в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах с уличных камер наблюдения видно, как по обочине проезжей части на большой скорости катится колесо и влетает в толпу детей, стоящих перед пешеходным переходом. В результате шина сносит одного из школьников, и он падает на землю.

Как сообщили в ведомстве, всего от лесовоза отсоединились два колеса. Одно из них столкнулось с проезжавшим мимо автомобилем, отрикошетив в сторону пешеходов. Причина происшествия не уточняется. Пострадавший ребенок получил тяжелые травмы и был доставлен санавиацией в Архангельск.

Ранее, в мае 2024 года, аналогичный случай произошел в Абрау-Дюрсо Краснодарского края. Там слетевшее с КамАЗа колесо сбило двух человек. Произошедшее попало на видео.

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