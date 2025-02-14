Российских производителей сельхозтехники проверят на завышение цен

ФАС начала проверку производителей сельхозтехники и дилеров на завышение цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим отечественным производителям сельхозтехники с требованием информации о ценах продукции, ее себестоимости и объемах реализации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Также компании должны сообщить о крупнейших по объемам продаж дилерах. С помощью этих данных ФАС оценит ситуацию на рынке и, в случае признаков незаконного завышения цен примет меры.

Ведомство проводит мониторинг цен производителей с 2023 года. С января этого года в дополнение был начат мониторинг стоимости специализированной техники у дилеров.

Ранее совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин рассказал, что компания — крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в России — сократит инвестиции в производство в два раза.

По его словам, спрос на продукцию упал, поводов для увеличения продаж нет, а проблемы только усугубляются. В последние месяцы склады дилеров переполнены, потому что продать технику стало слишком сложно. Высокая ключевая ставка, влияющая на стоимость коммерческих кредитов, и финансовые проблемы сделали ее недоступной для покупателей.

На этой неделе стало известно, что льготные кредиты для фермеров, на которые они, в том числе, закупали технику и оборудование, подорожали в два раза. Даже по взятым ранее займам ставка поднялась с пяти процентов до 50 процентов от ключевой ставки, то есть по состоянию на начало года — до 10,5 процента. Такая ситуация связана с нехваткой денег на льготы на прежних условиях у Минсельхоза и стала неожиданностью для аграриев.