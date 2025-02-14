Работающая в ритуальном агентстве россиянка рассказала о свиданиях в морге

Сюзанна Нахшкарян, работающая в ритуальном агентстве в Санкт-Петербурге, объяснила, почему людям ее профессии сложно найти любовь. Об этом она побеседовала с изданием Life.ru.

По словам россиянки, сотрудники ритуальных служб не отличаются от других людей в вопросах романтических отношений. Однако им очень мешает найти пару сложный график. Нахшкарян рассказала, что часто ей приходится работать в выходные и праздники. Ее график постоянно скачет, и не все мужчины готовы с этим мириться.

В интервью сотрудница похоронного агентства пошутила, что последние годы ходит на свидания только в морги на выставки ритуальных компаний. Как отмечает Нахшкарян, она не обделена мужским вниманием. «Но, скорее всего, я никогда не выйду замуж за человека, занятого в другом бизнесе, не из ритуалки, — заявила она. — Это из разряда фантастики!»

Ранее россиянка из Набережных Челнов рассказала об особенностях отношений с мужем-нигерийцем. Она обратила внимание на его взрывную эмоциональность, к которой у нее никак получается привыкнуть.

