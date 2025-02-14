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16:39, 14 февраля 2025Из жизни

Работающая в ритуальном агентстве россиянка рассказала о свиданиях в морге

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сюзанна Нахшкарян, работающая в ритуальном агентстве в Санкт-Петербурге, объяснила, почему людям ее профессии сложно найти любовь. Об этом она побеседовала с изданием Life.ru.

По словам россиянки, сотрудники ритуальных служб не отличаются от других людей в вопросах романтических отношений. Однако им очень мешает найти пару сложный график. Нахшкарян рассказала, что часто ей приходится работать в выходные и праздники. Ее график постоянно скачет, и не все мужчины готовы с этим мириться.

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В интервью сотрудница похоронного агентства пошутила, что последние годы ходит на свидания только в морги на выставки ритуальных компаний. Как отмечает Нахшкарян, она не обделена мужским вниманием. «Но, скорее всего, я никогда не выйду замуж за человека, занятого в другом бизнесе, не из ритуалки, — заявила она. — Это из разряда фантастики!»

Ранее россиянка из Набережных Челнов рассказала об особенностях отношений с мужем-нигерийцем. Она обратила внимание на его взрывную эмоциональность, к которой у нее никак получается привыкнуть.

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