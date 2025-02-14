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16:07, 14 февраля 2025Культура

Раскрыт многомиллионный заработок Александра Петрова за один вечер

Актер Саша Петров заработает более трех миллионов рублей за творческий вечер
Ольга Коровина

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Российский актер Александр Петров заработает за поэтический вечер «Двадцать пять ноль один» около трех с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, билет на мероприятие с участием артиста обойдется зрителям в сумму от 35 до 65 тысяч рублей. В цену входят именные подарки, а также фуршет. Ожидается, что творческий вечер посетят не более ста гостей, чтобы сохранить камерность атмосферы. Организаторы уточняют, что Петров выступит перед поклонниками с личной «исповедью в стихах».

Ранее сообщалось, что Петров зарабатывает около пяти миллионов рублей за один съемочный день и получает крупные суммы за рекламные контракты — около 50 миллионов рублей. 1 февраля стало известно, что Александр купил дом в элитном поселке на Рублевке перед рождением первенца.

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