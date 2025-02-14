Раскрыт многомиллионный заработок Александра Петрова за один вечер

Актер Саша Петров заработает более трех миллионов рублей за творческий вечер

Российский актер Александр Петров заработает за поэтический вечер «Двадцать пять ноль один» около трех с половиной миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, билет на мероприятие с участием артиста обойдется зрителям в сумму от 35 до 65 тысяч рублей. В цену входят именные подарки, а также фуршет. Ожидается, что творческий вечер посетят не более ста гостей, чтобы сохранить камерность атмосферы. Организаторы уточняют, что Петров выступит перед поклонниками с личной «исповедью в стихах».

Ранее сообщалось, что Петров зарабатывает около пяти миллионов рублей за один съемочный день и получает крупные суммы за рекламные контракты — около 50 миллионов рублей. 1 февраля стало известно, что Александр купил дом в элитном поселке на Рублевке перед рождением первенца.