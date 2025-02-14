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18:55, 14 февраля 2025Россия

Роспотребнадзор начал расследование из-за зефира с металлической стружкой во «ВкусВилле»

Роспотребнадзор начал расследование из-за зефира с металлом во «ВкусВилле»
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Московский Роспотребнадзор начал расследование из-за информации о покупке зефира с металлической стружкой во «ВкусВилле». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится 4 упаковки продукции (изготовлено 31.01.2025 года) от партии, в которой обнаружен инородный предмет. Реализация продукции в магазине приостановлена», — говорится в сообщении.

Помимо того, в компанию был направлен запрос на дополнительные материалы и сведения, которые помогут предотвратить продажу вероятной недоброкачественной продукции. На данный момент ситуация находится на контроле специалистов ведомства, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

О том, что житель Москвы купил во «ВкусВилле» зефир с металлом внутри, стало известно 14 февраля. Сладости он приобрел в магазине сети в районе станции метро «Беломорская» на севере столицы. Мужчина утверждает, что, раскусив десерт, обнаружил внутри острую металлическую стружку.

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