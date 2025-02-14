Москвич показал зефир с металлической стружкой из «ВкусВилла»

Житель Москвы купил во «ВкусВилле» зефир с металлической стружкой

Житель Москвы купил во «ВкусВилле» зефир с металлической стружкой. Небезопасный продукт он показал на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Сладости россиянин купил в магазине сети в районе станции метро «Беломорская» на севере Москвы. Мужчина утверждает, что, раскусив десерт, обнаружил внутри острую металлическую стружку.

«Пишем сейчас жалобу в магазин, это последний кусок зефира, надеемся, что ничего не проглотили», — заявил он, добавив, что также готовит жалобу в Роспотребнадзор.

По данным канала, в техподдержке компании покупателю пообещали разобраться в инциденте и снять оставшиеся упаковки зефира с продажи.

Ранее москвичка показала кишащую червями рыбу из «ВкусВилла». Покупка обошлась ей примерно в 1300 рублей.