Россия передала Украине почти в 17 раз больше тел военнослужащих при новом обмене

Саралиев: Россия и Украина обменялись телами военнослужащих по формуле 757 на 45

Между Россией и Украиной состоялся новый обмен телами военнослужащих. Процедура прошла по формуле 757 на 45, сообщил представитель координационной группы по вопросам специальной военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК.

Таким образом, Москва передала Киеву почти в 17 раз больше тел, чем получила.

Предыдущий обмен состоялся 24 января. Тогда Россия получила тела 49 военнослужащих, передав Украине 757.

Ранее страны провели самый масштабный в 2025 году обмен военнопленными по формуле 150 на 150. Все спасенные российские бойцы получили необходимую психологическую и медицинскую помощь. Они также пройдут реабилитацию в учреждениях Минобороны. Посредничество гуманитарного характера в процедуре оказали Объединенные Арабские Эмираты.