Россиянин по указанию мошенников облил зеленкой сотрудницу банка и попал на видео

МВД: В Котово мужчина облил зеленкой сотрудницу банка по указке мошенников

В Котово Волгоградской области 63-летний местный житель по указке мошенников облил зеленкой сотрудницу банка. В региональном управлении МВД предоставили «Ленте.ру» видео с камер наблюдения.

На кадрах виден мужчина, покупающий пузырьки с зеленкой в аптеке. Затем он заходит в банк и там выплескивает содержимое в сотрудницу финансовой организации.

После вызова, поступившего 14 февраля в полицию из банка, оперативники установили личность напавшего. Его задержали и доставили в отдел внутренних дел. Мужчина рассказал, что накануне с ним связались неизвестные и под видом сотрудников банка и правоохранительных органов убедили перевести 90 тысяч рублей на указанный ими счет. После того как россиянин перечислил им деньги, аферисты дали ему задание облить сотрудника банка зеленкой.

Полиция проводит проверку.

Ранее в МВД России предупредили о мошенниках, рассылающих предприятиям и организациям письма от лица инспекции труда. Злоумышленники в таких письмах сообщают компаниям, что обнаружили в их работе признаки теневой занятости.