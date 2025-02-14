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14:30, 14 февраля 2025Силовые структуры

Российские коррупционеры лишились триллиона ценных бумаг за четыре года

Судебные приставы изъяли у коррупционеров триллион ценных бумаг с 2020 года
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Судебные приставы с 2020 года изъяли у коррупционеров более триллиона ценных бумаг, более 13 тысяч объектов недвижимости и около 8 тысяч движимого имущества, в том числе транспортные средства и предметы роскоши. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора ФССП России Дмитрия Аристова.

Изъятое было обращено в доход государства. В минувшем году в доход государства обращалось имущество в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Адыгее, Марий Эл, Вологодской области, Приморском крае, КЧР, Оренбургской области и Дагестане.

Ранее сообщалось, что судебные приставы в 2024 году взыскали с алиментщиков 92 миллиарда рублей.

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