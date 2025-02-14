«Серые» перевозчики получили необычные «валентинки»

Владельцы транспортных компаний получили в подарок от ОПИ сувенирные наручники

Топ-менеджеры и владельцы крупнейших транспортных компаний получили особые «валентинки» от общественной организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Это перевязанная красной лентой картонная коробка, а внутри не конфеты и сердечки, а документы о выявленных нарушениях, предостережения от налоговых служб, открытка и сувенирные наручники.

Среди получателей подарков Светлана Макаренко из «Мейджик транс», Александр Попов из «КИТ.ТК», Игорь Моргунов («Норд вил»), Вадим Филатов и Ирина Фирсова («ПЭК»), Никита Кучумов («Энергия») и Антон Миронов («ТЭС Урал»).

«Весь год ОПИ пристально следила за каждым шагом Вашей компании, и окончательно убедилась – мы влюблены в Ваш творческий подход к бизнесу! — говорится в поздравительной открытке. — Виртуозное искусство управления финансовыми потоками и романтических подход к налоговой отчетности покорили наши сердца. В знак искренней привязанности дарим Вам подборку доказательств нашего внимания, которую мы уже разделили с надзорными органами».

Причем, спокойно приняли «подарки» не все — некоторым поставщикам ОПИ, с подачи которой налоговики объявили предостережения более чем 50 транспортным компаниям, начали поступать угрозы.

«Масштаб теневых операций в автомобильных грузоперевозках достигает 920 миллиардов рублей в год. Это недоплаченная государству сумма, которую можно было пустить на нацпроекты, улучшение дорог, СВО, поддержку пенсионеров..., — говорит глава ОПИ Олег Павлов. — Половина транспортных компаний работают «в серую». Больше половины рынка нанимают сотрудников с зарплатами в конверте и «кидают» их на деньги, нарушают права водителей, плюют на режим труда и отдыха, не соблюдают техосмотры и подвергают жизни других автомобилистов опасности».

Участники рынка, входящие в Ассоциацию автоперевозчиков и экспедиторов «АвтоГрузЭкс», подсчитали, что налоговые потери из-за серой зарплаты в отрасли достигают 300 миллиардов рублей. Из-за незаконного возмещения НДС в отрасли потери бюджета могут приближаться к 500 миллиардам рублей в год. Олег Павлов очень надеется, что намек в виде «валентинки» «был достаточно прозрачным», и теперь выбор за получателями: продолжать играть в прятки с законом или начать честный бизнес.

