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23:02, 14 февраля 2025Мир

Трамп подписал указ о создании совета по энергетическому доминированию США

В Белом доме заявили, что Трамп создал совет по энергетическому доминированию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о создании совета по энергетическому доминированию США. Об этом проинформировала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети Х.

«Президент Трамп сейчас подписывает два исполнительных указа. Один о создании совета по энергетическому доминированию, который возглавят министр внутренних дел Даг Бургум и министр энергетики Крис Райт», — уточнила она.

При этом второй подписанный указ касается отмены обязательной вакцинации от коронавируса в американских школах.

3 февраля стало известно, что Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании Фонда национального благосостояния. Как уточнялось, на церемонии подписания присутствовали глава Минфина США Скотт Бессент и журналисты пула Белого дома.

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