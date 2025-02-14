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08:00, 14 февраля 2025Интернет и СМИ

Турист проучил уличного мошенника и вывел его из себя

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Пользователь Reddit под ником bajungadustin поделился на портале историей о том, как он проучил уличного мошенника, обманувшего его сына. Мужчина рассказал, как вывел его из себя.

Автор поста отметил, что ситуация произошла, когда он отдыхал в Риме. «Мы читали о том, как там обманывают туристов. Один из способов — они дают тебе что-то якобы бесплатно, но давят на твое чувство вины, чтобы ты дал им что-то (обычно деньги) взамен», — добавил рассказчик.

Во время прогулки по городу он встретил незнакомца, который завязал с туристами беседу и спросил, откуда они приехали, а затем рассказал о себе и заявил, что между ними есть нечто общее. «Затем он предлагает подарить что-то "от его семьи" и повязывает на руку браслет, который трудно снять. А затем спрашивает, есть ли что-то у тебя для его семьи, и протягивает руку», — описал он схему мошенничества.

По словам автора поста, его сын дал мошеннику 20 долларов за браслет. Позднее семья узнала, что в сувенирном магазине такие украшения стоили меньше доллара.

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На следующий день рассказчик наткнулся на аналогичного мошенника. Автор поста решил проучить его, и когда тот вручил ему браслет, назвав сувенир подарком от своей семьи, мужчина поблагодарил собеседника и начал уходить.

«Он срывается с места, и говорит: "Эй, братан... А нет ли у тебя чего-нибудь для моей семьи?". Я говорю: "Нет, извини, мужик". И продолжаю идти», — описал он разговор. После этого мошенник потребовал от рассказчика вернуть браслет, однако тот отказался, напомнив, что получил его в подарок.

В комментариях пользователи предложили другие способы мести таким мошенникам. Многие отметили, что автору поста следовало купить такие же дешевые браслеты в сувенирной лавке и отдавать их мошенникам, когда они просят подарок.

Ранее женщина поделилась на Reddit историей о том, как она наказала коллегу, воровавшую ее еду. Рассказчица заявила, что из-за ее поступка коллега попала в больницу.

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