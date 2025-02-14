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21:38, 14 февраля 2025Мир

Стало известно о реакции участников Мюнхенской конференции на выступление Вэнса

Участники конференции в Мюнхене слушали Вэнса почти без аплодисментов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джй-Ди Вэнс

Джй-Ди Вэнс. Фото: Kevin Lamarque / Pool / Reuters

Участники конференции по безопасности в Мюнхене слушали вице-президента США Джей Ди Вэнса почти без аплодисментов. Об этом следует из трансляции его выступления на сайте Белого дома.

Вэнс начал выступление с заявления о том, что любит город Мюнхен и молится за всех, кому «было причинено зло в этом сообществе». Аудитория аплодировала.

«Надеюсь, это не последние аплодисменты мне», — с улыбкой отметил он. Далее небольшую порцию аплодисментов Вэнс получил, когда отметил, что в Вашингтоне «новый шериф», и пообещал бороться за защиту права европейцев выражать свое мнение.

Позже вице-президент США коснулся темы отмененных в Румынии выборов. Он назвал основания для этого решения «хлипкими подозрениями». Вэнс попросил «своих европейских друзей взглянуть на это с другой стороны». «Если ваша демократия может быть уничтожена с помощью нескольких сотен тысяч долларов на рекламу от иностранного государства, она изначально не такая сильная», — высказался американский представитель.

На эти слова публика почти не отреагировала аплодисментами, участники конференции задумчиво переглядывались. В следующий раз Вэнсу аплодировали только тогда, когда он закончил выступление.

Ранее в Верховной Раде заявили, что Вэнс в своей речи на полях конференции по безопасности в Мюнхене не упомянул Украину и это является плохим звонком для Киева. При этом в Раде выразили мнение, что выступление вице-президента США было эпохальным.

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