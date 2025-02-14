В Энергодаре сообщили об увеличении количества ударов ВСУ

Врио мэра Пухов: Количество ударов ВСУ по Энергодару значительно увеличилось

Количество ударов с применением дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару в Запорожской области значительно увеличилось. Об этом заявил врио мэра города Максим Пухов, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что считает атаки украинских военных на гражданскую инфраструктуру города примером мести за успехи российских войск на фронте.

«Количество беспилотников, беспилотников-камикадзе на территории города многократно выше, чем в аналогичные периоды прошлого года. Мне кажется, это один из примеров мести, что ли, за те успехи, которые есть у армии России на протяжении всего 2024 года», — заявил чиновник.

В пятницу, 14 февраля, Максим Пухов сообщил об атаке беспилотника ВСУ на Энергодар. По его словам, дрон удалось посадить на въезде в город.