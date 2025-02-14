В Европе подсчитали траты на Украину за время СВО

IfW: Зарубежные партнеры выделили Украине 267 миллиардов евро за три года СВО

Зарубежные партнеры предоставили Украине помощь на общую сумму в 267 миллиардов евро за три года специальной военной операции России (СВО). Траты на Киев за время конфликта подсчитал Кильский института мировой экономики (IfW) в заявлении на своем сайте.

Отмечается, что 49 процентов отправленных средств (около 130 миллиардов евро) было выделено на военную помощь, 44 процента (118 миллиардов евро) пришлось на финансовую поддержку Киева, еще 7 процентов (19 миллиардов евро) — на гуманитарную помощь.

При этом, по данным IfW, европейские страны обходят по объему выделенной помощи США. Европейцы выделили 132 миллиарда евро, в то время как США — 114 миллиардов.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Европы увеличить финансирование на поддержку Украины, чтобы «уравнять» его с вложениями Вашингтона. По словам политика, его администрация сейчас ведет переговоры с европейскими союзниками. Американская сторона добивается, чтобы Европа вкладывала средства в Украину на уровне США.