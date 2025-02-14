В Госдуме понадеялись на положительный исход сделки по Украине

Депутат ГД Шеремет выразил надежду на положительный исход сделки по Украине

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что сделка по Украине «шокирует многих людей», выразил надежду на положительный исход процесса урегулирования конфликта. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщают «Известия».

«Хотелось бы, чтобы этот шок был положительным и что эта сделка могла бы положить конец заработку на крови обычных граждан других государств руководителей корпораций, промышленных и военных корпораций, которые заинтересованы в том, чтобы военные конфликты ширились и продолжались на нашей планете», — сказал он.

Парламентарий понадеялся, что обещания насчет мирного урегулирования, озвученные президентом США Дональдом Трампом, не разочаруют все человечество.

Ранее Вэнс заявил, что вопрос отправки войск США на Украину остается на повестке дня и может быть воплощен в случае, если переговоры не будут «добросовестными». Он также отметил, что Вашингтон не исключает введение против Москвы новых санкций.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов перезапустить отношения с Москвой, если удастся заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта. Как он отметил, в результате мирных переговоров «выйдет сделка, которая шокирует многих людей».