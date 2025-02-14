В НАТО высказались о взрыве на Чернобыльской АЭС

Генсек Рютте отказался комментировать взрыв на Чернобыльской АЭС

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте отказался комментировать взрыв на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) в ночь на 14 февраля. Об этом сообщает Reuters.

«Я не буду комментировать этот инцидент, в НАТО об этом осведомлены, но у нас нет другой информации, поэтому мы внимательно продолжаем следить за происходящим», — ответил на вопрос журналистов генсек альянса.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв. По данным агентства, его сотрудники услышали взрыв около 01:50. Отмечалось, что взрыв произошел в стороне защитной оболочки, которая защищает разрушенный в результате аварии 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС.