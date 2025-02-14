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17:02, 14 февраля 2025Мир

В НАТО высказались о взрыве на Чернобыльской АЭС

Генсек Рютте отказался комментировать взрыв на Чернобыльской АЭС
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: IMAGO / M. Popow / Globallookpress.com

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте отказался комментировать взрыв на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) в ночь на 14 февраля. Об этом сообщает Reuters.

«Я не буду комментировать этот инцидент, в НАТО об этом осведомлены, но у нас нет другой информации, поэтому мы внимательно продолжаем следить за происходящим», — ответил на вопрос журналистов генсек альянса.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв. По данным агентства, его сотрудники услышали взрыв около 01:50. Отмечалось, что взрыв произошел в стороне защитной оболочки, которая защищает разрушенный в результате аварии 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС.

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