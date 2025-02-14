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10:45, 14 февраля 2025Бывший СССР

В Приднестровье заявили о начале поставок газа при помощи России

Красносельский: В ПМР начал поступать газ, закупленный благодаря помощи России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) начал поступать природный газ, закупленный благодаря помощи России. Об этом заявил президент республики Вадим Красносельский в своем Telegram-канале.

Красносельский сообщил о начале поставок газа на территорию Приднестровья 14 февраля благодаря российской кредитной помощи. Он отметил, что поставки стали возможны благодаря содействию министерства энергетики России.

«От себя лично и от каждого приднестровца выражаю признательность специалистам этого ведомства и должностным лицам Российской Федерации за поддержку приднестровского народа в сложнейшей энергетической ситуации», — подчеркнул глава ПМР.

10 февраля Красносельский заявил о поставках газа в Приднестровье через Венгрию за счет кредита России. За поставки будет отвечать венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG при участии «Молдовгаза».

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