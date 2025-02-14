В российском городе на продажу выставили подъезд дома

В Магнитогорске выставили на продажу подъезд дома

В Магнитогорске на продажу выставили подъезд жилого дома. Данными об объекте со ссылкой на популярный сервис объявлений поделилось URA.RU.

Речь идет о лоте, расположенном по адресу улица Комсомольская, 2. Всего в подъезде шесть квартир, за которые владелец попросил 26,9 миллиона рублей. «Недвижимость пoсле pекoнcтрукции, ее можно использовать пoд гостиницу, xocтел или флиппинг. В подъeзде два этажа, а общая площадь недвижимости составляет 405 квадратных метров», — сказано в объявлении.

Помимо этого, в нем уточняется, что новый собственник получит квартиры с предчистовой отделкой, а также полностью готовый к эксплуатации подъезд. Согласно информации от представителя владельца, все окна заменены на ПВХ с шоколадной ламинацией, входные двери оформлены в едином стиле, а полы отремонтированы с использованием полусухой стяжки.

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