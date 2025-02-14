В Подмосковье начнут бороться с алкомаркетами

РБК: Власти Подмосковья запретят размещение алкомаркетов во дворах жилых домов

Московская областная дума рассмотрит поправки об ужесточении правил продажи алкоголя, которые в том числе предусматривают борьбу с размещением алкомаркетов на первых этажах многоэтажных жилых домов с выходом во двор. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Андрея Воробьева пишет РБК.

Глава региона подчеркнул, что если окна торговой точки выходят во двор, то на прилавках не будет спиртного. По его словам, такое размещение магазинов приводит к постоянному шуму, наличию мусора и прочим неудобствам, от которых страдают жители.

Второй важной мерой станет ограничение времени розничной продажи алкоголя в точках общественного питания, находящихся в жилых домах. Предполагается, что купить его можно будет только с 8:00 до 23:00.

Документ в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября. Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона оценивает число точек, имеющих вход со стороны двора и продающих спиртное, в 3,4 тысячи.

Ограничения на реализацию алкоголя в розничной продаже в дополнение к федеральным уже действуют в ряде регионов России. Самые жесткие приняты в Чечне, где крепкий алкоголь можно купить только с 8:00 до 10:00. В Якутии спиртное продается с 14:00 до 20:00, а в Туве — с 11:00 до 15:00.

С 1 марта ограничения на продажу спиртного в будние дни вводит Вологодская область. Губернатор Георгий Филимонов настоял на том, чтобы купить алкоголь в будние дни можно было только с 12:00 до 14:00. На этом фоне в регионе уже начали закрываться магазины федеральных торговых сетей, специализирующихся на продаже спиртного. Их чиновник счел виновными в повальной алкоголизации региона.