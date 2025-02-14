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14:29, 14 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский допустил переодевание Запада в военную форму

Зеленский: Запад может поменять костюмы на военную форму
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Запад в будущем может поменять свои костюмы на военную форму. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

По его словам, это произойдет, если США и Украина не решат, как «надавить» на Россию. «Иначе, я думаю, Запад поменяет свои костюмы на военную форму», — подчеркнул украинский лидер.

Он также отметил, что сейчас Европа находится в очень «возбужденном» состоянии. По его словам, причиной этого является страх остаться без поддержки Соединенных Штатов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп и его администрация не готовы говорить о членстве Украины в НАТО из-за риска эскалации конфликта с Россией. Он заявил, что в США считают конституционно зафиксированный путь Украины в НАТО главным фактором конфликта.

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