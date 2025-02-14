Зеленский рассказал о своей связи с Трампом

Зеленский сообщил, что Трамп дал ему свой номер телефона

Президент США Дональд Трамп дал свой номер телефона украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом представитель Киева заявил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция доступна на YouTube.

«Да, он дал мне свой номер телефона», — подтвердил Зеленский.

Украинский политик также сообщил, что Трамп разрешил звонить ему в любое время.

Стоит отметить, что в конце июля 2024 года Зеленский уже заявлял о наличии у него номера Трампа. По его словам, после общения официальных лиц Киева с американским политиком и его предвыборным штабом Трамп выражал готовность ответить по телефону на любые вопросы президента Украины.