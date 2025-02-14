Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:15, 14 февраля 2025Ценности

Жена Джастина Бибера снялась топлес

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Хейли Бибер

Хейли Бибер. Фото: YSL

Американская модель и жена канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер снялась в рекламной кампании парфюма YSL. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость позировала перед фотографом на фоне тропических листьев, с распущенными волосами и мейкапом в естественных тонах. При этом звезда отказалась от бюстгальтера. В руках она держала флакон с духами марки YSL.

В январе Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы. Звезду запечатлели вместе с подругой, моделью Кендалл Дженнер, в городе Аспене, который известен своим горнолыжным курортом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о повреждении саркофага Чернобыльской АЭС

      Россиян предупредили о росте цен на авиабилеты в одном туристическом регионе

      Психолог раскрыла принципы правильного питания

      Брачный аферист за десять лет обманул 24 россиянки на миллионы рублей

      В Индии сравнили Су-57 и F-35

      42-летняя Светлана Лобода станцевала в прозрачном наряде

      Россиянам назвали условия для принудительного досрочного погашения ипотеки

      Один из ключевых партнеров России удвоит товарооборот с США

      Беспилотник ВСУ ударил по работающему в поле комбайну в российском регионе

      Бывший советник Трампа признал крупную победу Путина над США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше