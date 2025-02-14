Женщина несколько месяцев ездила в машине с останками своих маленьких племянников

В США женщина несколько месяцев хранила в машине останки племянников

В Балтиморе, США, полицейские случайно нашли в автомобиле Николь Джонсон разлагающиеся останки детей. Как пишет CBS News, женщина ездила с ними несколько месяцев.

В июле 2021 года сотрудник полиции остановил машину Джонсон для плановой проверки. Он сразу почувствовал запах разложения и заметил в салоне личинок. Полицейский обыскал машину и нашел в багажнике останки двух детей — под одеялом в чемодане и в пластиковом пакете.

Полиция выяснила, что кости принадлежали маленьким племянникам Джонсон — семилетней Джошлин и пятилетнему Ларри. Оказалось, что их мать попросила Джонсон позаботиться о них, поскольку не могла этого сделать сама. Когда позднее женщина пыталась вернуть Джошлин и Ларри, Джонсон стала ее игнорировать. Вскоре мать потеряла связь с детьми полностью.

По словам специалистов, Джошлин не стало за год до жуткой находки. Женщина призналась, что разозлилась на девочку, когда они были в мотеле. Она толкнула племянницу несколько раз, и та упала, ударившись головой. Ларри же, как утверждает Джонсон, получил травму в мае 2021 года и так и не проснулся. Как пишет Daily Mail, на его ноге осталась глубокая рана.

Джонсон обвинили в расправе над племянниками. Ее приговорили к 50 годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина обнаружил чемодан с загадочными останками во время рыбалки. Быстро выяснилось, что они принадлежали женщине и пробыли в чемодане около двух недель.

