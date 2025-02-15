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23:42, 15 февраля 2025Россия

Хинштейн попросил прокуратуру проверить канал жителей Суджи с жалобами на власти

Хинштейн призвал прокуратуру проверить канал «Суджа Родная» с жалобами на власть
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании координационного совета по вопросам беженцев попросил прокуратуру проверить канал жителей Суджи «Суджа Родная», где они жалуются на действия властей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Лидер группы волонтеров Мария Скорб пожаловалась главе региона, что канал публикует фейки, ее поддержала советник врио губернатора Виктория Пенькова. После этого Хинштейн призвал к прокурорской проверке ресурса.

Канал «Суджа Родная» критиковал действия властей Курской области в опросах эвакуации жителей в августе 2024 года, после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Инициативу Хинштейна раскритиковал экс-советник бывшего губернатора региона Роман Алехин. Он отметил, что это крайне непрофессионально и принесет только отрицательный результат, поскольку внимание прокуратуры может сделать автора канала «реальным оппозиционером из патриота».

Администрация канала «Суджа Родная» в ответ на предложение врио губернатора заявила, что курские власти сосредоточены не на решении проблем населения, а на других задачах.

Ранее Хинштейн упростил порядок получения выплат за ранение жителями региона. Он назвал несправедливым ранее существовавший регламент, согласно которому для получения выплаты нужно было, помимо заключения военно-врачебной комиссии, предоставлять справку из воинской части.

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