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13:00, 11 февраля 2025Россия

Хинштейн сообщил об устранении одной несправедливости в отношении бойцов СВО

Хинштейн упростил порядок получения выплат за ранение в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Врио главы Курской области Александр Хинштейн упростил порядок получения выплат за ранение жителями региона. Об этом он написал в Telegram.

Хинштейн назвал несправедливым ранее существовавший регламент, согласно которому для получения выплаты нужно было, помимо заключения военно-врачебной комиссии, предоставлять справку из воинской части. «Это создавало для людей массу неудобств», — отметил врио губернатора.

Помимо этого, теперь куряне будут получать выплату за каждое ранение, продолжил Хинштейн. Для ее получения необходимо будет представить документ, удостоверяющий личность, и справку военно-врачебной комиссии.

Ранее Хинштейн прокомментировал попытку Вооруженных сил Украины перейти в новое наступление в Курской области. Он назвал предпринятые украинскими войсками попытки неудачными. «Враг будет разбит и выдворен с наших земель!» — заявил врио губернатора.

ЖЗЛ
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