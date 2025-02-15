Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:07, 15 февраля 2025Силовые структуры

На техно-тусовке Хакамады задержали гостей

Mash: На техно-тусовке Хакамады задержали гостей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

На техно-тусовке российского политического деятеля, бизнес-тренера и публицистки Ирины Хакамады, которая проходила в отеле Savoy в Москв в честь Дня Святого Валентина, задержали гостей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что несколько человек были доставлены в отдел. У всех гостей проверяли документы и искали запрещенные вещества. Отмечается, что вход на вечеринку стоил от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на месте были обнаружены пакеты с неизвестным белым веществом. На мероприятии с DJ-сетом выступала Ирина Хакамада, которая отказалась давать комментарий, сказав лишь: «Любовь — это исповедь Христа».

Позже стало известно, что в одном из автомобилей, припаркованных рядом с отелем Savoy, нашли оружие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России начала атаковать ВСУ в Днепропетровской области

      Житель Запорожья рассказал о дезертирстве в рядах ВСУ

      Во Франции возмутились угрозами Трампа в отношении ЕС

      В России назвали причину разных условий обмена долларов старого и нового образца

      Пленный назвал причину оставления ВСУ бойцов в полуокруженных городах

      ИИ начнет следить за состоянием дорог в российских городах

      Синоптик спрогнозировал сильные морозы в Москве

      Зеленский допустил прекращение поддержки Украины со стороны США

      Студент по заданию СБУ поджег станцию сотовой связи

      Опубликовано предсказание Жириновского об Украине и ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше