Mash: На техно-тусовке Хакамады задержали гостей

На техно-тусовке российского политического деятеля, бизнес-тренера и публицистки Ирины Хакамады, которая проходила в отеле Savoy в Москв в честь Дня Святого Валентина, задержали гостей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что несколько человек были доставлены в отдел. У всех гостей проверяли документы и искали запрещенные вещества. Отмечается, что вход на вечеринку стоил от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на месте были обнаружены пакеты с неизвестным белым веществом. На мероприятии с DJ-сетом выступала Ирина Хакамада, которая отказалась давать комментарий, сказав лишь: «Любовь — это исповедь Христа».

Позже стало известно, что в одном из автомобилей, припаркованных рядом с отелем Savoy, нашли оружие.