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02:01, 15 февраля 2025Мир

Орбан назвал Карлсону сроки разрешения конфликта на Украине

Орбан: Конфликт на Украине будет урегулирован за 6 месяцев сильными лидерами
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Договоренность о разрешении конфликта на Украине может быть достигнута за шесть месяцев и даже раньше. Такие сроки назвал в интервью Такеру Карлсону премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, запись размещена на сайте американского журналиста.

«Да. Определенно. Даже раньше. Я так думаю», — заявил Орбан в ответ на вопрос, можно ли ожидать соглашения об урегулировании кризиса в бдижайшие полгода. Оптимизм политика, по его словам, обусловлен позицией по украинскому вопросу президента США Дональда Трампа, который также пообещал встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Это серьезные люди. Сильные люди добиваются мира, слабые ведут войны. Сейчас у нас сильные лидеры», — заключил венгерский премьер-министр.

Ранее Орбан высказался о будущих отношениях России и Запада. По его словам, РФ не простит западным странам враждебности из-за конфликта на Украине и попыток добиться политической изоляции страны.

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