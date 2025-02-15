Премьер Венгрии Орбан: Россия не вернется к прежним отношениям с Западом

Россия не вернется к прежним отношениям с Западом, так как не простит ему враждебности из-за конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Политик объяснил, что западные государства пытались добиться политической изоляции России и «убить ее экономически» — между тем, оказывая широкую поддержку Украине.

По словам венгерского премьера, это подтолкнуло Россию к более тесному сотрудничеству с Китаем — в частности, в экономической и военной областях. «Мы допустили историческую ошибку, последствия которой будут чувствоваться еще в течение столетия», — уточнил Орбан.

Ранее политик подчеркнул, что президент России Владимир Путин всегда держал слово.