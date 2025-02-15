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02:44, 15 февраля 2025Мир

Орбан заявил о мести западных капиталистов Путину

Премьер-министр Венгрии Орбан: Западные капиталисты мстят Путину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / File Photo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что западные капиталисты мстят президенту России Владимиру Путину. Интервью опубликовано на сайте Карлсона.

Политик подчеркнул, что первый раз придя к власти в конце 1990-х, Путин не позволил Западу интегрировать Россию в мировую экономику тем способом, который не отвечал национальным интересам страны.

По словам Орбана, западные капиталисты испытывают «глубокое негодование из-за того, что Путин не позволил иностранным деловым интересам доминировать в его стране». «Нравится нам это или нет, это их страна. Они делают свой выбор», — сказал он.

Ранее Орбан заявил, что Россия не вернется к прежним отношениям с Западом, так как не простит ему враждебности из-за конфликта на Украине. Политик объяснил, что западные государства пытались добиться политической изоляции России и «убить ее экономически».

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