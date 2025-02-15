Переодетый в костюм капибары полицейский провел антинаркотический рейд в Перу

В Перу полицейский в костюме капибары участвовал в задержании наркоторговца

В Перу переодетый в костюм капибары, украшенный сердечками, полицейский провел антинаркотический рейд в День всех влюбленных. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в этом костюме он участвовал в задержании наркоторговца в районе Лурин. Подозреваемого задержали с поличным. Он открыл правоохранителям дверь. В результате у него обнаружили и изъяли 1,7 тысяч доз кокаина и марихуаны.

Ранее сообщалось, что в Перу полицейские в костюмах супергероев Marvel Дэдпула и Росомахи поймали банду наркоторговцев в разгар Хеллоуина. В частности, два агента полиции воспользовались праздником, чтобы под видом празднующих зайти в загородный дом в районе Трухильо. Это позволило им проникнуть в здание и поймать четырех злоумышленников.