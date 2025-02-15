Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:58, 15 февраля 2025Мир

Переодетый в костюм капибары полицейский провел антинаркотический рейд в Перу

В Перу полицейский в костюме капибары участвовал в задержании наркоторговца
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: The Independent / YouTube

В Перу переодетый в костюм капибары, украшенный сердечками, полицейский провел антинаркотический рейд в День всех влюбленных. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в этом костюме он участвовал в задержании наркоторговца в районе Лурин. Подозреваемого задержали с поличным. Он открыл правоохранителям дверь. В результате у него обнаружили и изъяли 1,7 тысяч доз кокаина и марихуаны.

Ранее сообщалось, что в Перу полицейские в костюмах супергероев Marvel Дэдпула и Росомахи поймали банду наркоторговцев в разгар Хеллоуина. В частности, два агента полиции воспользовались праздником, чтобы под видом празднующих зайти в загородный дом в районе Трухильо. Это позволило им проникнуть в здание и поймать четырех злоумышленников.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились новые подробности об авиакатастрофе в Вашингтоне

      Зеленский назвал площадь потерянных Украиной за 2024 год территорий

      Часть школ в российском регионе перевели на дистанционное обучение из-за землетрясения

      Экономист высказался о вероятности скорого возвращения Zara в Россию

      Тактаров оценил получение Чимаевым гражданства ОАЭ

      Генсек НАТО призвал Европу прекратить жаловаться из-за переговоров по Украине

      Переодетый в костюм капибары полицейский провел антинаркотический рейд в Перу

      Американская активистка родила ребенка от Илона Маска

      Заявления вице-президента США о Европе объяснили начавшимися на Западе изменениями

      В США заявили о массовом увольнении сотрудников агентства по ядерной безопасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше