Россиянку задержали на Бали по подозрению в открытии нелегального салона красоты

Власти индонезийского острова Бали задержали россиянку по подозрению в открытии нелегального салона красоты. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что иммиграционная служба узнала о возможном нарушении благодаря действиям своего киберподразделения. Задержали женщину 9 февраля в международном аэропорту Денпасара, когда она собиралась вылететь в Сингапур.

Уточняется, что гражданка России въехала с помощью визы по прибытии — в Индонезии ее используют только для деловых целей и туризма. На данный момент проводится расследование.

Ранее россиянина задержали в аэропорту индонезийского острова Бали по подозрению в похищении и ограблении гражданина Украины.