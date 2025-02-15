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07:15, 15 февраля 2025Путешествия

Россиянку задержали на Бали

Россиянку задержали на Бали по подозрению в открытии нелегального салона красоты
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Власти индонезийского острова Бали задержали россиянку по подозрению в открытии нелегального салона красоты. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что иммиграционная служба узнала о возможном нарушении благодаря действиям своего киберподразделения. Задержали женщину 9 февраля в международном аэропорту Денпасара, когда она собиралась вылететь в Сингапур.

Уточняется, что гражданка России въехала с помощью визы по прибытии — в Индонезии ее используют только для деловых целей и туризма. На данный момент проводится расследование.

Ранее россиянина задержали в аэропорту индонезийского острова Бали по подозрению в похищении и ограблении гражданина Украины.

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