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07:53, 15 февраля 2025Экономика

Собственникам жилья грозит штраф за отказ ставить на учет мигрантов

Собственникам жилья грозит штраф до ₽4 тыс. за отказ регистрировать мигрантов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Собственникам жилья грозит штраф до четырех тысяч рублей за отказ регистрировать мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на релиз главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России.

Отмечается, что для регистрации мигрантов существует два варианта — сделать учет по месту пребывания и регистрация по месту жительства. Кроме того, у собственников есть возможность в любой момент сообщить в ОВД о расторжении договора аренды и снять иностранца с учета, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что с 5 марта на территории России начнет действовать режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории страны. В его рамках иностранцев-нарушителей будут ограничивать в отдельных правах и свободах и применять к ним меры государственного контроля в сфере миграции.

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