Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:01, 15 февраля 2025Россия

В Госдуме назвали позором арест профессора в Латвии из-за участия в российской конференции

Депутат Затулин назвал позором арест профессора Александра Гапоненко в Латвии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: StockPhotosLV / Shutterstock / Fotodom

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал арест профессора Александра Гапоненко в Латвии из-за участия в российской конференции. На данную тему он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Затулина, указанного ученого и правозащитника 13 февраля арестовал спецназ службы госбезопасности страны. Так, Гапоненко обвинили в содействии иностранному государству, отметил политик.

«Очередной арест за инакомыслие — позор Латвии. (...) Вся вина 71-летнего профессора, обвиненного в "содействии иностранному государству", состоит в том, что он выступил в онлайн-режиме на научной конференции по проблемам этноцида и расизма, проведенной нашим институтом в начале недели», — заявил автор поста.

В марте 2024 года сообщалось, что в Латвии также арестовали телевизионного мастера, который помогал местным жителям настраивать российские каналы, заблокированные в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали возможные сроки встречи Трампа и Путина

      Выброшенные на берег тысячи ледяных глыб разрушили пляж в российском городе

      В Крыму жестоко расправились с джазовой певицей

      В Британии призвали Европу возобновить закупки трубопроводного газа из России

      В Госдуме назвали позором арест профессора в Латвии из-за участия в российской конференции

      Украинка Харлан отреагировала на решение гимнаста-чемпиона сменить гражданство

      Риттер рассказал об отсутствии права голоса у европейцев в переговорах по Украине

      Власти Канады признали пошлины США угрозой существованию страны

      В Раде заявили о посещении Киева Еврокомиссией в полном составе

      Спецпредставитель Трампа назвал сроки разработки мирного плана для Украины и России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше