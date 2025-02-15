В Госдуме назвали позором арест профессора в Латвии из-за участия в российской конференции

Депутат Затулин назвал позором арест профессора Александра Гапоненко в Латвии

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал арест профессора Александра Гапоненко в Латвии из-за участия в российской конференции. На данную тему он высказался в своем Telegram-канале.

По словам Затулина, указанного ученого и правозащитника 13 февраля арестовал спецназ службы госбезопасности страны. Так, Гапоненко обвинили в содействии иностранному государству, отметил политик.

«Очередной арест за инакомыслие — позор Латвии. (...) Вся вина 71-летнего профессора, обвиненного в "содействии иностранному государству", состоит в том, что он выступил в онлайн-режиме на научной конференции по проблемам этноцида и расизма, проведенной нашим институтом в начале недели», — заявил автор поста.

В марте 2024 года сообщалось, что в Латвии также арестовали телевизионного мастера, который помогал местным жителям настраивать российские каналы, заблокированные в стране.

