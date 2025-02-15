В России пообещали ответить на обстрел съемочной группы Первого канала со стороны ВСУ

Захарова: Виновные в атаке ВСУ на журналистов Первого канала понесут наказание

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что виновные в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на журналистов Первого канала понесут наказание.

Вечером 14 февраля стало известно, что ВСУ обстреляли съемочную группу Первого канала в Курской области. Об этом в соцсетях проинформировал исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Александр Хинштейн. Он также рассказал, что в результате атаки ранения получил оператор Юрий Шолмов. Журналиста доставили в Курскую областную клиническую больницу.

Позже Юрий Шолмов вышел на связь после того, как получил ранение. Он заявил, что с ним все хорошо. Шолмов также сообщил о планах вернуться назад в российский регион после лечения.