В России разработали плащ-невидимку для бойцов СВО

Наумов: Разработали костюм для бойцов СВО, незаметный для тепловизоров со 100 м

В городе Красноярск разработали «плащ-невидимку» для российских бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о маскировочном костюме, состоящем из плаща-палатки и брюк, который незаметен для тепловизоров, рассказал ТАСС руководитель разработки Николай Наумов.

«В таком костюме, по отзывам наших защитников с передовой, не зафиксирует тепловизор в 100 метрах и более», — подчеркнул собеседник агентства.

Наумов уточнил, что у нового плаща есть ряд преимуществ перед уже используемыми военными. Среди них — снижение теплового контура, что позволяет бойцам не быть обнаруженными противником.

«Боец, который надевает этот костюм, может активно двигаться и легко маскироваться благодаря специальной ткани и конструкции. В итоге получается, что боец менее видим, в любое время года снижается его визуальный и тепловой фон», — сообщил руководитель разработки.

Костюм уже протестировали в полевых условиях, он доказал свою эффективность.

До этого Наумов сообщал о разработке сверхлегкого комплекта тактической одежды для военных на СВО. Он позволяет переносить температуру от минус 25 градусов до плюс 20 градусов, весит 2,5 килограмма.