Врач высказался о возможности употребления алкоголя после инфаркта

Врач Евдокимов: Употреблять алкоголь после перенесенного инфаркта лучше не стоит

Употреблять алкоголь после перенесенного инфаркта лучше не стоит, заявил доцент кафедры факультетской терапии Института материнства и детства Пироговского университета, кандидат медицинских наук Федор Евдокимов. Такое мнение он высказал в интервью aif.ru.

Врач обратил внимание на то, что многие люди уверены в существовании некоего полезного для сердечно-сосудистой системы алкоголя. Он считает, что это мнение основано на результатах исследований, согласно которым употребление сухого красного вина помогает расслабить напряжение коронарных артерий и тем самым улучшает питание миокарда.

Однако, по словам Евдокимова, точно такие же исследования показали, что такой же эффект оказывает и обычный виноградный сок, то есть положительное влияние на сердце вызывают вещества, содержащиеся в винограде, а не в алкоголе. «Алкоголь в принципе употреблять не надо. Лишнее это. Но если нет возможности устоять соблазну, то лучше выпить, конечно, сухое красное вино, чем все остальное», — подытожил врач.

Ранее клинический психолог Антон Антипов перечислил указывающие на проблемы с алкоголем тревожные знаки. По его словам, насторожить должны резкие перепады настроения, изоляция от семьи и друзей, потеря интереса к увлечениям.