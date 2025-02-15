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01:21, 15 февраля 2025Мир

Запад обвинили в превращении Украины из буферной зоны между Россией и НАТО в военную

Орбан: Запад превратил Украину из буферной зоны между Россией и НАТО в военную
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Запад превратил Украину из буферной зоны между Россией и НАТО в военную. Интервью опубликовано на сайте Карлсона.

По его словам, большая проблема заключается в том, что будет буферной зоной после конфликта и как будет устроено будущее этой территории. Политик подчеркнул, что Москва приняла включение бывших стран Организации варшавского договора, таких как Венгрия, в Североатлантический альянс. При этом российская сторона напоминала, что это было несправедливо, поскольку давались обещания об обратном, добавил он.

Орбан добавил, настоящей причиной начала специальной военной операции была не Украина, а расширение НАТО. По его словам, вступления Украины в НАТО никогда не будет принято Россией.

Ранее Орбан заявил, что антироссийские санкции ЕС в области энергетики должны быть отменены. По его словам, европейская политика, в том числе в вопросе санкций, поставила сообщество в тяжелое положение, поскольку сейчас европейцам приходится платить за энергоносители в 3-4 раза больше, чем платят американцы.

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