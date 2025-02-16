В Москве собаке сломали лапу во время стрижки в салоне

В Новой Москве грумер сломал лапу собаке во время стрижки

В Новой Москве работник зоосалона сломал лапу собаке во время стрижки шерсти. О случившемся пишет Baza в Telegram.

Инцидент произошел в заведении на Скандинавском бульваре. Трехмесячный щенок мальтезе попал в руки грумеру-стажеру, для которого это был второй день работы. Поначалу держать собаку помогала хозяйка, но, когда парикмахер перешел к окантовке лап, владелицу отпустили подождать в коридоре. Спустя несколько минут из кабинета раздался пронзительный собачий визг — хозяйка застала любимца скулящим на полу. Собаку сразу же повезли к ветеринару, где врачи диагностировали ей перелом малой берцовой кости.

Об опыте грумера хозяйка пострадавшего щенка узнала позднее. В этот момент она припомнила, что у мастера не было при себе инструментов, и набор для стрижки пришлось брать у администратора. Это обстоятельство, хоть и вызвало у клиентки подозрения, она списала на простую забывчивость.

Сейчас женщина добивается увольнения грумера и требует компенсации — по ее словам, щенок был куплен за 200 тысяч рублей. В руководстве салона сначала пошли навстречу, оплатили прием ветеринара и рентген, но впоследствии перестали выходить на связь. В учреждении настаивают на собственной версии событий: якобы питомец во время процедуры сам попятился назад и лапой провалился в щель между стеной и столом. Непутевый грумер, по их словам, уже отстранена от работы, однако запись к ней в соцсетях все еще рекламируется.

Ранее житель Лондона, увидев, что питомец хромает, обратился к ветеринару. Как оказалось, пес все это время имитировал походку хозяина. Артистизм собаки стоил владельцу немалой суммы денег.