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22:41, 16 февраля 2025Мир

Кадры с применением ВСУ западного оружия возмутили союзников Киева

The Telegraph: В Великобритании обвиняют ВСУ в растрате дорогого вооружения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / File Photo / Reuters

В Великобритании обвиняют Вооруженные силы Украины (ВСУ) в растрате дорогостоящего западного оружия и техники, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники среди британских военных.

«Киевские войска совмещают предоставленное Западом оружие с тактикой советского образца, что является ошибкой, приводящей к безрассудной трате значительного количества вооружений НАТО», — говорится в материале.

По словам собеседников The Telegraph, украинские военные должны были предоставить видеозаписи с «правильным применением оружия», однако на полученных британскими специалистами кадрах, «видно, как ВСУ беспорядочно открывают огонь одновременно из пяти или шести противотанковых установок NLAW».

Кроме того, утверждается, что ВСУ неоднократно оставляли на поле боя комплексы Javelin — стоимость одного составляет более ста тысяч долларов. При этом отмечается, что российские войска нередко находят запасы западного оружия, брошенные украинскими солдатами.

«У российской армии сейчас, вероятно, больше комплексов Javelin, чем у британской армии», — заключил один из источников газеты.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) России стали результативнее вести борьбу с западными ракетами. Замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин сообщил, что благодаря работе российских ученых и инженеров удалось повысить эффективность высокоточных средств поражения.

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