Семью Ходорковских лишили права на квартиру в Москве

РИА Новости: Суд лишил семью Ходорковских права пользования квартирой в Москве

Семья основателя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) лишилась права пользования квартирой в Москве. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Решение было вынесено Бутырским судом и коснется супруги предпринимателя Инны Ходорковской и его детей Ильи, Глеба и Анастасии. Помимо права пользования, Ходорковские утратят и прописку — решение суда служит основанием для снятия регистрации по данному адресу проживания. Семья бизнесмена хоть и покинула Россию, до настоящего времени была зарегистрирована в московской квартиры. За пределами страны осуществить процедуру самостоятельно было невозможно.

Согласно иску, нынешним собственником квартиры является гражданка Левина. С момента продажи объекта в сентябре 2024 года Ходорковские в нем больше не проживают, не хранят там свои личные вещи и не оплачивают счета за коммунальные услуги. Факт продажи подтверждает нотариально удостоверенный договор купли-продажи недвижимости.

Ранее суд обязал выписать Ингеборгу Дапкунайте из ее бывшей московской квартиры. Спустя пять месяцев после оформления сделки по продаже актриса с сыном все еще числились проживающими на столичной жилплощади. Добиться перерегистрации без судебных разбирательств новым собственникам не удалось — звезда, попрощавшись с московской недвижимостью и переехав в Брюссель, перестала выходить на связь.