Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:24, 16 февраля 2025Экономика

Семью Ходорковских лишили права на квартиру в Москве

РИА Новости: Суд лишил семью Ходорковских права пользования квартирой в Москве
Виктория Клабукова

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Семья основателя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) лишилась права пользования квартирой в Москве. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Решение было вынесено Бутырским судом и коснется супруги предпринимателя Инны Ходорковской и его детей Ильи, Глеба и Анастасии. Помимо права пользования, Ходорковские утратят и прописку — решение суда служит основанием для снятия регистрации по данному адресу проживания. Семья бизнесмена хоть и покинула Россию, до настоящего времени была зарегистрирована в московской квартиры. За пределами страны осуществить процедуру самостоятельно было невозможно.

Согласно иску, нынешним собственником квартиры является гражданка Левина. С момента продажи объекта в сентябре 2024 года Ходорковские в нем больше не проживают, не хранят там свои личные вещи и не оплачивают счета за коммунальные услуги. Факт продажи подтверждает нотариально удостоверенный договор купли-продажи недвижимости.

Ранее суд обязал выписать Ингеборгу Дапкунайте из ее бывшей московской квартиры. Спустя пять месяцев после оформления сделки по продаже актриса с сыном все еще числились проживающими на столичной жилплощади. Добиться перерегистрации без судебных разбирательств новым собственникам не удалось — звезда, попрощавшись с московской недвижимостью и переехав в Брюссель, перестала выходить на связь.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Такер Карлсон расхохотался во время беседы с Орбаном о «Северных потоках». Что его рассмешило?

      Грузовики с сотнями тонн взрывчатки для Украины заблокировали в Европе. Что об этом известно?

      США задали европейским странам несколько вопросов о гарантиях Украине

      В Лондоне уличили Киев в хищениях военной помощи

      В Италии рассказали о запрете на приглашение Большунова на гонку

      Россиянам назвали необходимые действия при оформлении мошенниками кредита

      Семью Ходорковских лишили права на квартиру в Москве

      Слова Зеленского о готовности встретиться с Путиным объяснили

      Стало известно о похищении шестилетнего ребенка в России

      Президент ОАЭ обсудил пути развития отношений с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше