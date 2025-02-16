Профессор Дизен заявил, что конфликт на Украине закончится победой России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал два возможных исхода украинского конфликта. О них он написал в своем материале на Substack.

По его словам, военное противостояние закончится либо победой России, либо миром на невыгодных для Украины и стран НАТО условиях.

Западный эксперт также добавил, что президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники будут привлечены к ответственности на Украине, когда конфликт завершится. «В последние недели своего правления Зеленского охватит отчаяние, и он может совершить что-то безрассудное», — заявил Дизен. Украинская же армия, отметил профессор, будет терять боевой дух.

Ранее профессор Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала заявил, что президент России Владимир Путин одержит победу в украинском конфликте. По его мнению, США согласились с требованиями Путина еще до начала диалога о мире.