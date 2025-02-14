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11:40, 14 февраля 2025Мир

Путину предрекли победу

Newsweek: Путин выиграет в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин выиграет в конфликте на Украине, поскольку США, вероятно, согласились с требованиями российского лидера еще до начала переговоров. Об этом сообщает Newsweek.

«С этой точки зрения Путин выиграет эту войну», — сказал профессора Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.

Как отмечает издание, мнение Масала во многом разделяют и другие аналитики. Они описали сложившуюся ситуацию как «дискурсивную победу» России и заявили, что, по всей видимости, США согласились с требованиями Москвы еще до начала переговоров.

«У России все еще есть серьезные проблемы, в частности, ее экономика, пострадавшая от санкций. Но если задачей Путина было не допустить создания единого государства НАТО на границе с Россией, то эта цель, по крайней мере, близка к достижению», — говорится в материале.

Ранее Трамп заявил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Путин хочет заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине. Украинский лидер ответил, что он также хочет этого.

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