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03:02, 16 февраля 2025Экономика

Назван лимит дохода для расчета больничного в 2025 году

Социолог Лопатина заявила о росте лимита для расчета больничного до 2,225 млн р.
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина сообщила, что максимальный лимит дохода, из которого будут рассчитывать размер пособия по временной нетрудоспособности, увеличился. Ее слова приводит РИА Новости.

Лопатина уточнила, что лимит дохода для расчета больничного вырос до 2,225 миллиона рублей в 2025 году. Она напомнила, что оплату больничного определяют по заработку за два предыдущих года и стажу работы.

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«То есть, если сейчас человек обращается за больничным, пособием по уходу за ребенком, важны его доходы в 2023 и 2024 годах. Но если в одном или обоих годах доходы больше установленного законом лимита, в расчет пойдет он», — заявила она.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, что за травмы, полученную зимой в результате невыполнения коммунальными службами своих обязанностей, можно получить компенсацию. Это касается и ситуаций, когда жилец многоквартирного дома поскользнулся на льду возле подъезда.

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