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11:24, 16 февраля 2025Экономика

Назван возможный ответ ЕС на дополнительные пошлины Трампа

FT: ЕС может запретить ввоз части продукции из США в ответ на пошлины Трампа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Christian Charisius / Reuters

Евросоюз (ЕС) может запретить ввоз части сельхозпродукции из США, при производстве которой используются запрещенные в объединении пестициды. Этот шаг в качестве возможного ответа на дополнительные пошлины президента США Дональда Трампа назван в публикации Financial Times (FT).

По информации издания, ссылающегося на слова трех чиновников из ЕС, вопрос ужесточения импорта может быть рассмотрен Еврокомиссией уже на следующей неделе, и в первую очередь речь может идти о выращенной в США сое.

Отмечается, что чаще всего запрещенные в ЕС пестициды содержатся в таких продуктах, как кофе и чай, но европейские чиновники признались, что им нужны эти товары и, следовательно, они не готовы ограничивать их ввоз.

1 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза. Он объяснил, что примет такое решение за ужасное отношение к США.

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