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03:18, 16 февраля 2025Интернет и СМИ

Названа причина отказа Украины от ресурсной сделки

Politico: Украина отказалась от ресурсной сделки с США из-за отсутствия гарантий
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Правый активист Джек Пособец, прибывший на Украину вместе с министром финансов США Скоттом Бессентом, объяснил, почему Киев отказался заключать соглашение по полезным ископаемым с Вашингтоном. Его слова приводит издание Politico.

Пособец объяснил, что документ не предусматривал гарантии безопасности, что стало камнем преткновения для Киева.

«Зеленский снова и снова заявлял о необходимости гарантий безопасности и дал понять, что хочет еще одну сделку по оружию, а также соглашение по безопасности... Похоже, Зеленский был недоволен тем, что было представлено», — отметил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать соглашение о доступе США к ресурсам Украины. Он объяснил, что документ не готов, «не готов защитить нас и наши интересы».

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